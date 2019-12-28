Германия отказала Украине в военной помощи

Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
«Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут», — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства, не уточнив, когда Киев обращался к Берлину с этим запросом.
Пристайко выразил надежду, что в Германии пересмотрят свою позицию.
Он также заявил, что в настоящее время перед страной стоит вопрос «выживания как государства». Глава украинского МИД добавил, что Берлин и ЕС много сделали для Киева, но этого все равно недостаточно.(РИА Новости)