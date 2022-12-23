Германия начала депортировать сбежавших от мобилизации россиян, несмотря на заявления федеральных властей о том, что российские граждане, «не желающие участвовать в путинской войне», могут получить в стране убежище, пишет DW со ссылкой пятерых россиян.

По словам Александра Ермакова из Москвы, он приехал в Берлин и обратился к полицейским с просьбой об убежище, потому что поверил словам канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия будет принимать уклонистов от мобилизации из России.

Ермакова отправили в центр первичного приема беженцев в Айзенхюттенштадте, а потом поселили в общежитии в Вюнсдорфе. Там с ним пообщались сотрудники Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF). «Уже тогда у меня сложилось мнение, что нас будут депортировать, а если и не депортировать, то стараться от нас избавиться», — говорит он.

Теперь таких, как Ермаков, начинают депортировать из Германии. Немецкие власти делают это согласно Дублинскому соглашению, которое предполагает высылку россиян в третьи страны, через которые они добирались в ФРГ после объявления мобилизации 21 сентября. При этом в большинстве этих стран уклонение от участия в военных действиях не является основанием для предоставления убежища, подчеркивает Ермаков.

«Очень хочется остаться в Германии, если вышлют в Финляндию как в страну, выдавшую мне визу, то мне, скорее всего, откажут, и придется возвращаться в Россию. А там меня могут арестовать уже на паспортном контроле», — говорит Михаил из общежития в Вюнсдорфе.

Другому россиянину, Денису Супруну из Санкт-Петербурга, уже отказали в предоставлении убежища. Ему предписали выехать в Швецию, которая выдала Супруну визу. Немецкие власти предложили ему 2700 евро и оплатить авиабилет, если он вернется в третью страну или Россию.

В МВД Германии отметили, что «дезертиры, не желающие участвовать в путинской войне, могут просить убежища в Германии». Практика BAMF по этому поводу была скорректирована после начала войны. Ходатайствовать о предоставлении убежища могут те, кому угрожает призыв в армию, а также те, кто отказывается от военной службы.

Однако каждое ходатайство о предоставлении убежища рассматривается в индивидуальном порядке. Тот факт, что «люди могут просить убежища в Германии», еще не означает, что убежище будет предоставлено, подчеркнула пресс-секретарь МВД Германии Саша Лавренц.