Германия и Польша не могут одни справиться с ситуацией на границе, нужна помощь ЕС, заявил в интервью таблоиду Bild глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

«Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. На самом деле это работа Еврокомиссии. Теперь я призываю их принять меры», — заявил Зеехофер, добавив, что Польша и Германия «не могут справиться с ситуацией в одиночку».