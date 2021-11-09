Германия и Польша не могут одни справиться с ситуацией на границе, нужна помощь ЕС, заявил в интервью таблоиду Bild глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
«Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. На самом деле это работа Еврокомиссии. Теперь я призываю их принять меры», — заявил Зеехофер, добавив, что Польша и Германия «не могут справиться с ситуацией в одиночку».
По его словам, Польша пока отреагировала правильно на данный инцидент. Он добавил, что необходима «структурная безопасность границ». Министр призвал «публично поддерживать поляков», так как Берлин не может критиковать Варшаву «за защиту внешней границы ЕС допустимыми средствами».