Министр экономики Германии Роберт хочет, чтобы к осени ФРГ стала независимой от российского угля, а также чтобы Берлин к концу года в значительной степени преодолел зависимость от нефти из РФ. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в онлайн-версии газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в субботу, 12 марта.

«Каждый день, фактически каждый час, мы понемногу прощаемся с российским импортом», — отметил Хабек. «Если нам это удастся, мы осенью станем независимы от российского угля и практически преодолеем зависимость от нефти из России к концу года», — добавил министр.

Что касается газа, то отказ от его ввоза из России — более сложен, поскольку Германия не располагает собственными мощностями по импорту сжиженного сырья, отметил Хабек. Сейчас они создаются полным ходом, добавил он. (DW)