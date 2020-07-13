Германия грозит Путину санкциями из-за кибератаки на Бундестаг

Правительство Германии предложило странам-членам ЕС совместно ввести новые санкции против Российской Федерации.

Как сообщает DW, в Германии считают необходимым ввести санкции против РФ за масштабную кибератаку на Бундестаг в 2015 году.

Издание отмечает, что, по мнению правительства ФРГ, военная разведслужба России ГРУ причастна к кибератаке на Бундестаг, однако санкций против России за такие действия пока не введены.

Левая партия подала официальный запрос, в ответ на который в правительстве ответили:

«Федеральное правительство обосновало предложение о введении санкций в рамках ЕС материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников».