Кибератака, вызвавшая хаос накануне в нескольких крупных европейских аэропортах, продолжает сказываться на их работе второй день подряд.

В субботу после сбоя программного обеспечения, используемого несколькими авиакомпаниями, были задержаны сотни рейсов, и в аэропортах, затронутых сбоем, пассажиры регистрировались с помощью ручки и бумаги.

Аэропорт Брюсселя заявил, что пока не знает, когда система снова заработает, и попросил авиакомпании отменить половину вылетов.

Компания RTX, которой принадлежит поставщик программного обеспечения Collins Aerospace, заявила, что «осведомлена о киберсбое» в своей системе в «некоторых аэропортах» и надеется решить эту проблему как можно скорее.

RTX определила, что сбой затронул ее программное обеспечение Muse, которое позволяет разным авиакомпаниям использовать одни и те же стойки регистрации и выходы на посадку в аэропорту, вместо того чтобы иметь собственные.

Компания пока не сообщает, что именно пошло не так и как долго, по ее оценкам, продлится сбой, но в воскресенье заявила, что «предоставит подробную информацию, как только она будет доступна».

В воскресенье лондонский аэропорт «Хитроу» сообщил, что работа по устранению проблемы продолжается.