Кибератака, вызвавшая хаос накануне в нескольких крупных европейских аэропортах, продолжает сказываться на их работе второй день подряд.
В субботу после сбоя программного обеспечения, используемого несколькими авиакомпаниями, были задержаны сотни рейсов, и в аэропортах, затронутых сбоем, пассажиры регистрировались с помощью ручки и бумаги.
Аэропорт Брюсселя заявил, что пока не знает, когда система снова заработает, и попросил авиакомпании отменить половину вылетов.
Компания RTX, которой принадлежит поставщик программного обеспечения Collins Aerospace, заявила, что «осведомлена о киберсбое» в своей системе в «некоторых аэропортах» и надеется решить эту проблему как можно скорее.
RTX определила, что сбой затронул ее программное обеспечение Muse, которое позволяет разным авиакомпаниям использовать одни и те же стойки регистрации и выходы на посадку в аэропорту, вместо того чтобы иметь собственные.
Компания пока не сообщает, что именно пошло не так и как долго, по ее оценкам, продлится сбой, но в воскресенье заявила, что «предоставит подробную информацию, как только она будет доступна».
В воскресенье лондонский аэропорт «Хитроу» сообщил, что работа по устранению проблемы продолжается.
Он принес извинения тем, кто опоздал или не смог улететь, но подчеркнул, что «подавляющее большинство рейсов продолжают выполняться», призвав пассажиров перед поездкой в аэропорт проверять, не отменен ли их рейс, и приезжать заблаговременно.