Гепобол – олимпийская надежда южного города

Многие страны мира подарили человечеству разные виды спорта. К примеру, Япония является родиной дзюдо, родиной баскетбола являются Соединенные Штаты Америки, а родиной футбола — Англия. В одном южном городе всегда мечтали о создании национального вида спорта, который бы увеличил узнаваемость и почет южногородцев в мире. Плюс, в будущем, можно было бы попробовать добиться включения этого вида спорта в программу Олимпийских игр. Правда, над ними, по причине стремительного распространения коварного вируса, нависла реальная угроза. Но, как раз именно по этой причине намечались грандиозные изменения.

Вовсю распространялись слухи, что в будущем на Олимпиадах появятся новые вида спорта, безконтактные. А это отвечало интересам южногородцев. Ведь их национальный вид спорта был именно таким — не требующим контактов между соперниками, а также не предусматривающим особых спортивных снарядов и даже полей и площадок. Имя ему было гепобол. Открытый чемпионат республики по гепоболу проводился не первый год. Среди известных кудесников гепа был, к примеру, математик, почему-то дорвавшийся до кресла министра обороны. Он обещал самоликвидироваться через выстрел в висок, если врагу будет сдан величайший город. В итоге, город был сдан, он уже почти три десятка лет под оккупацией, а бывший военный министр все еще не осуществил обещанное. Да, периодически ему отвешивают подзатыльников, но это уже внутрисемейные разборки, никак не отменяющие заслуженное получение данным господином звания мастера спорта по гепу.

В свое время у него было много соперников. Один из них даже кандидатом в президенты южного города стал. Он обещал победу над врагом, в случае своего избрания главой государства. По секрету, с экранов телевидения в отведенное для политической рекламы время он поведал горожанам, что является обладателем какой-то совершенно секретной бомбы, запустив которую можно уничтожить все соседнее государство, воевавшее с южным городом. Президентом он не стал. Поэтому ли не была запущена секретная бомба, затерявшаяся в закромах этого фаворита чемпионата по гепоболу? Точного ответа на этот вопрос у меня нет. Фактом является лишь то, что пятая часть территорий южного города все еще находится под оккупацией.

Не знаю, закончится ли чемпионат южного города по гепоболу в случае полного освобождения всех оккупированных врагом земель, но с недавних пор к участию в этом первенстве присоединились новые персонажи. Так, в условиях отсутствия свадеб и заработка, свои силы в гепоболе решили попробовать некоторые местные манысы. Они вдруг обнаружили в себе жуткое желание записаться в ряды добровольцев. Самое интересное, что среди таковых оказался даже тот господин, который специализировался, как однажды видели южногородцы на соответствующем видео, на совсем иных единоборствах. Они включали в себя элементы гимнастики, борьбы, даже верховой езды. Но признаваться в занятиях этим видом спорта в южном городе увлечении этим спортом никто не желал.

Да и сам свежеиспеченный новобранец отрицал посещение данной спортивной секции. Он заявлял, что все, смотревшие известное видео сошлись на том, что там был не он. Аргумент железный. А, чтобы совсем уже отпали всякие сомнения у недоброжелателей, решил песнопевец записаться добровольцем в армию. В ту самую, в которую его ранее не брали по причине малого роста и веса. С тех пор наш герой не вырос физически, но зато оброс многими званиями. В коллекции которых не хватало только золотой медали за победу в первенстве южного города по гепоболу.

Правда, конкурентов у него было очень много. Причем, были среди таковых и люди очень состоятельные, не проживающие в южном городе, но также стремящиеся прослыть патриотами. Один из таковых совсем недавно активно боролся за звание активного участника сражений с вражескими фруктами. В прессе мелькали сообщения о том, что данный господин героически заслонил мощной грудью поставку сельхозпродукции из вражеского государства на принадлежащий ему рынок в городе белых ночей.

И что вы думаете? По истечении пары недель все изменилось до неузнаваемости. Героический ура-патриот переобулся в пацифиста. Сейчас он выступает за недопущение превращения города белых ночей и всей огромной империи в место противостояния между южногородцами и представителями государства, что оккупировало пятую часть их земель. Такое виртуозное умение выводить самого себя на чистую воду, такая непревзойденная способность чуять угрозу за версту, такой талант превращения из ястреба в голубка – все это было достойно всяческих похвал и наград. Например, звания мастера спорта международного класса по гепоболу.

Впрочем, до конца года было еще много времени. Ежедневно, порой из неоткуда, появлялись самые разные участники первенства южного города по этому национальному виду спорта. Кто из них в итоге победит, кто сморозит нечто просто невероятное — прогнозировать было сложно. При этом, учитывая расширение географии участников первенства южного города по гепоболу, можно было с большей уверенностью надеяться на то, что данный вид спорта когда-нибудь войдет в программу Олимпийских игр. Это позволит южногородской сборной пополнять медальный запас, не прибегая к натурализации легионеров. Наоборот, открылась возможность для привлечения наиболее талантливых и перспективных южногородских гепоболов в сборные разных стран мира…