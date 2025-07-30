Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер погибла в горах Каракорум в Пакистане. Спортсменка, совершавшая восхождение на пик Лайла, еще в понедельник, 28 июля, находясь на высоте 5700 м, попала под камнепад и получила серьезные травмы. Ее напарница по восхождению сумела запросить помощь. Но спасатели так и не смогли добраться до Дальмайер. В сообщении агентства, представляющего интересы спортсменки, говорится, что нет никаких надежд на то, что она выжила. Также отмечается, что ранее Дальмайер давала распоряжение не эвакуировать ее тело, если она погибнет в горах, а эвакуация создаст угрозу жизни спасателей. Пакистанские власти тем не менее готовы эвакуировать тело, но говорят, что будут уважать любое решение близких спортсменки.

В среду, 30 июля, известная немецкая биатлонистка 31-летняя Лаура Дальмайер была объявлена погибшей. «Основываясь на данных облета на вертолете места происшествия, а также учитывая свидетельства напарницы Лауры по восхождению, можно предположить, что она погибла мгновенно,— говорится в заявлении агентства, представляющего интересы спортсменки.— Эвакуация тела представляется чрезвычайно рискованной для спасателей, учитывая продолжающиеся камнепады и постоянную смену погоды в районе пика Лайла. Лаура хотела, чтобы в случае гибели во время восхождения при сложности эвакуации ее тело осталось на месте. Таково и желание ее ближайших родственников, решивших действовать согласно воле погибшей».

Отметим, что Лаура Дальмайер, совершавшая восхождение на пик Лайла вместе с Мариной Евой Краус, попала под камнепад на высоте 5700 м (высота пика Лайла, по разным данным, составляет от 6096 м до 6200 м).

Марина Ева Краус избежала серьезных травм (сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное), смогла выбраться и позвать на помощь.