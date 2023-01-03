Около 500 российских военных погибли и получили ранения в результате удара по селу Чулаковка в Херсонской области, сообщил Генштаб ВСУ в своей утренней сводке 3 января.

Уточняется, что удар был нанесен по подразделениям российской армии в канун Нового года 31 декабря. Минобороны России пока никак не комментировало эту информацию. ВСУ наносили удары по Чулаковке еще осенью. В сентябре спикер Херсонской администрации Сергей Братчук сообщал о поражении центра управления иранскими дронами, который располагался в указанном поселке.

Также в ночь на 1 января ВСУ обстреляли здание ПТУ №19 в Макеевке Донецкой области из систем РСЗО HIMARS. В здании находилось большое количество мобилизованных, которые праздновали наступление Нового года. Украинская сторона сообщала о гибели около 400 человек и ранении еще 300. Российское Минобороны подтвердило удар и признало гибель 63 военнослужащих.

Причиной удара по зданию стала высокая «сотовая активность», говорил источник ТАСС в правоохранительных органах самопровозглашенной ДНР. «Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов», – отметил источник.

На месте разрушенного здания ПТУ продолжается разбор завалов. По данным провоенного телеграм-канала «Рыбарь», в здании находилось 600 человек. Накануне была подтверждена гибель порядка 70 человек и ранении свыше 100, отметили авторы канала.

Большинство мобилизованных были из Саратовской и Самарской областей. Утром 3 января в Самаре, Тольятти и других городах Самарской области прошли траурные митинги в память о бойцах, погибших в Макеевке. (moscowtimes.ru)