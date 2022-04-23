Российские войска проводят наступательные действия в Восточной операционной зоне для разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом,

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

Наибольшая активность наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях. Не прекращаются ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

«На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В целях уточнения положения наших войск на Сумском направлении противник задействовал БПЛА из района населенного пункта Глушково.

Сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по указанным направлениям. Кроме того, не исключается осуществление противником провокаций на украинско-российской границе с обвинением в них представителей сил обороны Украины.

На Таврическом и Южнобужском направлениях действует группировка войск противника, состоящая из отдельных подразделений 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск. Противник основные усилия сосредотачивают на улучшении своего тактического положения и удержании занимаемых рубежей.

С целью создания благоприятных условий для продвижения в направлении города Николаев противник производит обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Для наращивания системы противовоздушной обороны в районе Скадовска враг развернул батарею С-300ВМ», — сказано в сообщении.

В Донецком направлении ВС РФ проводят наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Противник сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на Северодонецком направлении, оказывает интенсивное огневое влияние на наши войска с целью их вытеснения и создания условий развития наступления на Славянск. Продолжается наступление в направлении Новотошкивского и штурмовых действий в районах Рубежного, Попасной и Марьинки.

На Мариупольском направлении противник продолжает блокировать наши подразделения в районе завода «Азовсталь» и наносить авиационные удары по городу, в том числе с применением самолетов дальней авиации. С целью разминирования припортовой инфраструктуры Мариуполя в оккупированный город прибыло инженерное подразделение.

«В рамках формирования дополнительных резервов завершена подготовка подразделения частной военной кампании «Вагнер» численностью до 200 человек.

В Южнобужском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и закрепиться на административных границах Херсонской области. Несет значительные потери в технике.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведению разведки.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, топливозаправщик, 3 артиллерийские системы.