Украинская артиллерия и авиация нанесли удары по российским военным объектам и районам сосредоточения личного состава, уничтожено много техники.

Как сообщает УНИАН, об этом сказано в утренней сводке Генштаба ВСУ.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, 27 артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны, 2 станции РЭБ и еще один важный объект врага».

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 790 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 229 660 единиц живой силы.