В феврале 2023 года Главное оперативное управление (ГОУ) Генштаба вооруженных сил России отчиталось об «успешных усилиях по оперативной маскировке», призванных убедить украинскую разведку в возможности нового наступления на Украину с территории Беларуси. Это следует из секретного документа Министерства обороны США, попавшего в сеть в результате масштабной утечки.

В изученном Радио Свобода документе говорится, что операция по «оперативной маскировке» проходила с 3 по 10 февраля. Руководители Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, по данным Пентагона, заявили, что «успешно убедили украинские разведывательные службы в возможности совместного российско-белорусского наступления с белорусской территории». В качестве доказательств успеха операции представитель ГОУ Генштаба привел отчёт Службы внешней разведки России о реакции Украины на сообщения о совместных лётно-тактических учениях авиационных подразделений вооруженных сил России и Беларуси, начавшихся 16 января, о переброске в Беларусь из России оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», а также о смещении фокуса российско-белорусских учений с «оборонительного» на «наступательный».

В Вооруженных силах Украины также якобы сочли, что обучение в Беларуси мобилизованных для 2-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ и подготовка подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3 армейского корпуса РФ является попыткой России скрытно сформировать боеготовые подразделения для наступления на Волынском направлении – для создания помех в доставке западной военной помощи Киеву. Действительно, 20 марта 2022 года Генштаб ВСУ сообщил о «большой угрозе наступления из Беларуси на Волынь».

Как говорится в документе Министерства обороны США, Главное оперативное управление Генерального штаба российской армии рекомендовало продолжить операцию по дезинформации украинского командования о вероятности наступления с территории Беларуси, разбив её на две фазы. Первая фаза должна была продолжаться до 6 марта, вторая с 6 по 11 марта. Планы обеих фаз предполагалось послать на утверждение в Генштаб вооруженных сил Беларуси.

21 февраля 2023 года Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «не верит» в новое нападение на Украину с белорусской территории, сказав, что цель совместных российско-белорусских учений – «напугать Украину». По оценкам Резникова и других украинских чиновников, в Беларуси в тот момент было недостаточно российских военных для нового наступления — от 9 до 11 тысяч человек. (svoboda.org)