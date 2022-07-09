За минувшие сутки Россия потеряла 300 военных в войне с Украиной.

Как передает РБК-Украина, по сообщению Генштаба Украины всего с начала войны уничтожено около 37200 российских военнослужащих.

«Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.07 ориентировочно составили: личного состава — около 37200 (+300) человек ликвидировано, танков — 1638 (+1), боевых бронированных машин — 3815 (+4), артиллерийских систем — 832 (+4), РСЗО — 247 (+0), средства ПВО — 108 (+1), самолетов — 217 (+0), вертолетов — 187 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 674 (+5), крылатые ракеты — 155 (+0), корабли / катера — 15 (+0), автомобильной техники и автоцистерн — 2687 (+2), специальная техника — 66 (+0)», -отмечается в сообщении.