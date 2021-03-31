Генсек Тюркского совета выступил с заявлением в связи с Днем геноцида азербайджанцев

Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдад Амреев опубликовал заявление по случаю 31 марта — Дня геноцида азербайджанцев.

Как сообщает АПА, его текст опубликован на сайте организации.

«31 марта — День геноцида азербайджанцев отражает память о кровавом геноциде, совершенном против азербайджанского народа армянскими отрядами в 1918 году в Шамахинском, Губинском, Зангезурском, Карабахском и Нахчыванском районах.

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев в марте 1998 года подписал указ с целью обратить внимание международного сообщества к этим трагическим событиям недавнего прошлого и символизировать все массовые убийства азербайджанцев в один день. Указом 31 марта был объявлен Днем геноцида азербайджанцев, и таким образом память о жертвах геноцида навсегда сохранилась в памяти азербайджанского общества. Сегодня народ и правительство Азербайджана чтят память жертв геноцида и призывают мировое сообщество признать эти ужасные акты.

«Вместе с нашими азербайджанскими братьями, мы чтим память всех мучеников, погибших во время этих событий, и я хочу еще раз повторить, что, как Тюркский совет, мы будем работать, чтобы обеспечить мир и стабильность в нашем регионе и за его пределами», — говорится в заявлении.