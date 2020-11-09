Генсек Тюркского совета Багдад Амреев поздравил Азербайджан с Днем флага

Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев поздравил азербайджанский народ с 9 ноября — Днем Государственного флага.

Как сообщает АПА, поздравительное обращение опубликовано на сайте Тюркского совета.

«Сердечно поздравляю братский азербайджанский народ и правительство с Днем Государственного флага Азербайджанской Республики. По случаю этого знаменательного дня хотим еще раз напомнить об особом смысле флага Азербайджана. Синий цвет символизирует тюркское наследие Азербайджана, красный цвет означает развитие независимого и современного государства, зеленый символизирует исламское наследие страны. Флаг Азербайджана, который каждый день гордо развевается перед зданием Тюркского совета вместе с флагами других тюркских государств, напоминает нам единство и общее прошлое наших братских народов. В этот важный для азербайджанского народа день Тюркский совет еще раз заявляет, что он находится плечом к плечу с Азербайджаном и его народом, поддерживает его правое дело по восстановлению суверенитета, и хочет видеть, как азербайджанский флаг развевается в каждом уголке освобожденных земель», — говорится в поздравлении.