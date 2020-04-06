Генсек ООН заявил о «глобальной вспышке насилия в семье»на фоне пандемии

«Но насилие не ограничивается полем боя. Многих женщин и девочек угроза подстерегает там, где они должны быть в наибольшей безопасности. В их собственных домах. Поэтому сегодня я обращаюсь с новым призывом — к миру в доме», — сказал Гутерреш.