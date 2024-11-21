COP29 подходит к решающему моменту, чувствуется стремление к соглашению, становятся более четкими вопросы, по которым стороны согласны.

Но разногласия остаются, и нужен серьезный толчок, чтобы довести обсуждения до финиша.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Баку заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он сообщил, что только что вернулся с саммита G20 в Рио, где СОР29 была важной частью повестки дня. «Необходимо достичь амбициозного и сбалансированного пакета по всем нерешенным вопросам, с новой финансовой целью в его основе. Неудача не является вариантом», — сказал он, добавив, что это может поставить под угрозу как краткосрочные действия, так и амбиции в подготовке новых национальных планов по климату, с потенциально разрушительными последствиями, поскольку необратимые переломные моменты все ближе.

Неудача также неизбежно затруднит успех COP30 в Бразилии, заявил Генсек ООН. «Повторяю, нам нужно четкое Соглашение об амбициозной новой цели климатического финансирования в Баку. Через свои различные компоненты эта цель должна мобилизовать финансирование, необходимое развивающимся странам. Увеличение финансирования необходимо, чтобы все стороны могли представить новые национальные планы, соответствующие цели в 1,5 градуса, чтобы дать каждому правительству возможность пожинать плоды чистых, дешевых возобновляемых источников энергии и справедливого энергетического перехода, одновременно ускоряя сокращение выбросов», — заявил Гутерриш.

По словам генерального секретаря, международное сотрудничество, сосредоточенное на Парижском соглашении, необходимо для климатических действий. На фоне геополитических разногласий и неопределенности миру нужно, чтобы страны объединились.

Он обратился к министрам и переговорщикам: «Смягчите жесткие позиции. Найдите путь через ваши разногласия. И не теряйте из виду более широкую картину!»

«Финансирование – это не подачка…Это инвестиция против разрушений, которые неконтролируемый климатический хаос нанесет всем нам.

Это первый взнос в более безопасное, более процветающее будущее для каждой нации на Земле», — отметил он.