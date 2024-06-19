В швейцарском Бюргенштоке прошел Саммит мира — первое столь представительное собрание мировых лидеров, посвященное путям завершения войны России против Украины. Физически на встрече присутствовали 56 глав государств и правительств вместе с представителями 92 стран и организаций. В последние годы навряд ли можно вспомнить такое собрание, посвященное проблемам войны и мира.

Саммит как идея, а также его проведение вызвали весьма противоречивые отклики, в первую очередь, в Украине. Многие комментаторы, а также блогеры в Тг-каналах однозначно относили встречу и ее результаты к безусловной победе украинской дипломатии. С другой стороны, оказалось достаточно много тех, кто несколько скептически оценивал результаты. И это вполне понятно. События такого рода и размаха по определению не могут иметь однозначных комментариев.

Тем не менее, после нескольких дней после завершения встречи следует, хотя бы в первом приближении, оценить событие и его важность для будущего. Как ближайшего, так и более отдаленного.

Сразу скажем, что Саммит имеет очевидные позитивные результаты для Украины. Это в какой-то мере было прогнозировано, и поэтому Москва и Пекин приложили огромные усилия с целью подрыва или хотя бы уменьшения числа участников встречи.

Многочисленные сообщения западных СМИ о дипломатических усилиях, в частности, Китая подтверждают и западные дипломаты. Дошло до того, что президент Украины Владимир Зеленский открыто обвинил Пекин в целенаправленных действиях по срыву Саммита. Об этом писала газета Politico.

На пресс-конференции в Сингапуре он заявил, что «Россия, используя китайское влияние в регионе, используя также китайских дипломатов, делает все, чтобы сорвать мирный саммит… Жаль, что такая крупная независимая страна, как Китай, является инструментом в руках Путина. <…> Соединенные Штаты имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в Саммите мира. Китай, к сожалению, наоборот, работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира». По его словам, Москва угрожает многим странам блокадой сельскохозяйственных товаров, продуктов питания, грозит повышением цен на энергоносители и требует от многих государств отказаться от участия в мирном Саммите по Украине.

Хотя из Пекина и последовали опровержения, но подрывная работа продолжилась и после завершения работы собрания. Несколько стран отозвали свои подписи под совместным коммюнике.

Отсюда следует очевидный вывод, что Москву и Пекин очень раздражает Саммит и принятый на нем документ. Причем это раздражение имеет разную основу, так как конечные цели Китая и России в отношении войны в Украине и ее завершения не совпадают. Мы не будем сейчас углубляться в данный предмет, он требует отдельного рассмотрения, но все же стоит на это обратить внимание. По нашему мнению, такое несовпадение в ближайшее время будут проявляться все больше и больше.

Нервозность Москвы, переходящая в панику, вылилась в чем-то даже комичную попытку Путина своими так называемыми мирными предложениями перебить повестку дня Саммита и уменьшить его медийное воздействие на мировое сообщество.

Отсюда ультимативное требование российского президента в его «мирном плане», которое сводится к требованию «Отдайте мне Украину». Сначала ее 4 области, а потом и всю. На это обратил внимание премьер-министр Великобритании Риши Сунак. «Нам стоит спросить: почему Россия чувствует, что ей так угрожает Саммит, где обсуждаются принципы территориальной целостности, продовольственной и ядерной безопасности?».

Кстати, так называемый мирный план Путина с предложением Киеву освободить от украинской армии несколько областей вхождения в украинском обществе отклика не получил, если не считать мемов и фотожаб. По большому счету его просто проигнорировали. Для большей части украинского общества даже намек сейчас на переговоры с Кремлем в любом формате — оскорбление, что вполне понятно и объяснимо.

Валерий Чалый, посол Украины в США в 2015–2019 гг. удивился отсутствию Азербайджана. Причем решение о неучастии было принято в самый последний момент. Это несколько странно, так как Киев неизменно поддерживал законные требования и действия Баку по восстановлению территориальной целостности страны, когда велась за это война. Также Чалый заметил, что «печально, но уже не удивляет отсутствие стран Центральной Азии, бывших республик СССР. Никак не могут они преодолеть свою зависимость от Москвы. Больнее всего за Казахстан… А в целом нормально».

С такой оценкой согласились и политические противники Зеленского, прежде всего, парламентская оппозиция «Европейской солидарности» Петра Порошенко.

В своем выступлении на Саммите премьер-министр Италии Джорджа Мелони четко заявила, что мир для Украины не означает капитуляцию, как это до сих пор представляют в Кремле.

Обращаясь к президенту Украины, она сказала: «Дорогой Владимир, сегодня хочу вам сказать, что вы можете продолжать рассчитывать на нас —столько, сколько будет необходимо… Мы сделаем все возможное для того, чтобы мирное свободное будущее для Украины стало реальностью».

Отметим интересное событие, которое предшествовало принятию окончательного документа по результатам Саммита.

Благодаря тому, что влиятельное украинское издание «Европейская правда» изучило подготовленные для встречи документы и опубликовало статью главного редактора Сергея Сидоренко, сделавшего вывод, что «текст не доставил оптимизма». Дело в том, что рассмотренный проект по мнению издания обнулил формулу мира Зеленского из десяти пунктов.

Ситуация была детально описана в публикации. Лидерам предстояло сконцентрироваться лишь на трех темах: ядерной безопасности, продовольственной безопасности и освобождении пленных. То есть пунктах, что, безусловно, были в украинском плане, но их выполнение напрямую не отражалось на достижении мира.

Статью в «Европейской правде» прочли более 100 тысяч человек, включая Офис президента Украины. Официальному Киеву пришлось публично заявить, что он не отступит от своих же целей. Окончательный вариант коммюнике был доработан с учетом позиции Украины.

Это можно рассматривать как пример воздействия четвертой власти и ее контроля над властью в данном случае исполнительной.

Есть ощущение, что для украинской власти чрезвычайно важно было привлечь на Саммит максимально возможное число участников. В какой-то мере это удалось. Тем не менее, есть существенная разница между присутствием и поддержкой. Поставить свои подписи отказались или потом отозвали их 13 государств. Среди них Бразилия, Индия, Индонезия, Южная Африка, Саудовская Аравия. Только Аргентина последовательно поддерживает Украину. Не поставили своей подписи ни одно из государств-членов БРИКС.

Из потенциальных членов этого блока четыре все-таки подписали: Турция, Катар, Сербия, Сомали. При этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Саммит не имеет смысла, пока в нем не будет участвовать Россия.

Все это говорит о том, что значительная часть государств так называемого Глобального Юга по разным причинам Украину и не поддерживает. Отметим среди них следующие.

Во-первых, политически эти страны ориентированы на Китай. У них нет экономических и политических резонов идти против линии Пекина. Для многих Украина и Запад далеко, а огромный Китай рядом.

Во-вторых, есть прямая экономическая выгода поддерживать отношения с Россией. Желающих заработать на этом достаточно много и поэтому они не хотят ссориться как с Пекином, так и с Москвой.

В-третьих, многие занимают выжидательную позицию, так как не уверены в грядущем поражении России. Можно привести такую историческую аналогию. Большинство стран Латинской Америки объявило войну Германии в феврале-марте 1945 года, когда военная победа стран антигитлеровской коалиции стала совершенно очевидной.

Нечто подобное мы наблюдаем и сейчас. Плохо разбираясь в европейской ситуации во многих столицах предпочитают дождаться какой-то определенности на полях сражений.

Многие опасаются выступать против России и Китая из опасений за свою безопасность. Они серьезно рассматривают угрозы Москвы устроить хаос в разных частях мира. К тому же есть этому реальные или мнимые подтверждения.

Можно вполне обосновано предположить, что к следующему саммиту в случае значительных военных успехов Украины количество участвующих и подписывающих значительно увеличиться.

Подведем некоторые итоги.

Запад продолжает и усиливает поддержку Украины. Как военную, так экономическую и финансовую. По крайней мере в Европе такой вариант рассматривают как основной. Конечно, многое будет зависеть от будущей американской администрации. Тем не менее, надежды Москвы на усталость Запада не оправданы.

Здесь следует отметить, что санкционная петля для России затягивается все сильнее и это дополнительный аргумент в пользу поддержки Украины. Такое движение мы сможем наблюдать уже скоро.

Своим последним выступлением Путин показал, что он настроен только на капитуляцию Украины и продолжение войны. И это не совсем устраивает Китай. Пекину необходимо замораживание войны, а пока Россия играет против этого. Так что в позиции Китая возможны изменения.

Сам факт проведения Саммита показывает, что выход из войны не будет в виде только переговоров Украины и России. Киев хочет, чтобы в них участвовала коалиция государств. И Саммит является довольно успешным, но только первым шагом на этом пути.

И путь этот долгий и тяжелый. Однако, как говорит китайская пословица, дорога в четыре тысячи ли начинается с первого шага.

Украина, созвав Саммит мира его сделала.