Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен эскалацией ситуации на северо-западе Сирии, призывает к немедленному прекращению боевых действий, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен военной эскалацией на северо-западе Сирии и призывает к немедленному прекращению боевых действий», — сказал Дюжаррик.

По его словам, генсек обеспокоен масштабами военной операции и сообщениями о нападениях на маршруты эвакуации, по которым гражданские лица пытаются покинуть север страны. «Генеральный секретарь напоминает всем сторонам об их обязательствах защищать гражданское население и обеспечивать свободу передвижения», — отметил официальный представитель генсека.