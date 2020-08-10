Генсек ООН призвал белорусские власти к максимальной сдержанности

Пресс-секретарь генсекретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик выступил с заявлением по поводу ситуации в Беларуси, сообщает Голос Америки.

«Генеральный секретарь продолжает с беспокойством следить за текущей ситуацией в этой стране, включая сообщения о протестах после выборов и вспышках насилия в Минске и в других городах, – заявил Дюжаррик. – Генеральный секретарь призывает белорусские власти проявить максимальную сдержанность и обеспечить полное уважение прав на свободу слова, мирных собраний и ассоциации. Он подчеркивает важность осуществления этих прав в мирной обстановке и в соответствии с законом. Генеральный секретарь настоятельно призывает все стороны избегать действий, которые могут усилить напряженность, и решать возникающие вопросы в духе диалога».