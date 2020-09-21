Генсек ООН предупредил мир о серьезных проблемах из-за конфликта США и Китая

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил мир о возможных серьезных проблемах из-за конфликта между США и Китаем. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что действующая прежде система биполярного мира была сломана, а на смену ей пришла многополярная система.
«Но пока еще мир не многополярен, скорее, в нем царит хаос и отношения между державами становятся все более сложными», — уточнил Гутерриш.
Генсек добавил, что ситуация между двумя крупнейшими экономическими державами — Китаем и США — может быть изменена в лучшую сторону. Он подчеркнул, что на данный момент ситуация «непредсказуемая», поэтому необходимо подождать пару лет.