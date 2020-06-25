Генсек ООН обратился к Ирану с призывом соблюдать СВПД

Генсек ООН Антониу Гутерреш обратился к Ирану с призывом возвращения к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщает РИА «Новости».

В своем докладе Гутерреш отметил, что ранее иранская сторона с июля 2019 года предпринимала ряд шагов по завершению своих обязательств в рамках ядерной сделки.

По его словам, Иран также заявлял, что будет реализовывать свою ядерную программу «в соответствии со своими техническими требованиями». При этом власти намерены продолжить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Генсек ООН подчеркнул, что таким образом ИРИ «желает оставаться участником плана», поэтому все принятые в течение почти года меры «могут быть отменены».

«Я вновь призываю ИРИ вернуться к полному осуществлению плана», — подчеркнул Гутерреш.

Ядерная сделка была подписана в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения и введения экономический санкций в отношении Ирана. В ответ Тегеран начал сокращать свои обязательства по СВПД.