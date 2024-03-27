«Как известно, азербайджанская сторона неоднократно открыто выражала свою позицию в отношении определенных подходов и действий Европейского Союза, в частности, некоторых его государств-членов в отношении нашего региона».
Как передает #, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря министра иностранных дел Айхана Гаджизаде в связи с предстоящей 5 апреля 2024 года в Брюсселе совместной конференцией ЕС-Армения-США.
«Это факт, что Азербайджан инициировал продолжающийся мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, где продемонстрировал конструктивную позицию по всем вопросам постконфликтной нормализации. Кроме того, во время четырехсторонней пражской встречи 6 октября 2022 года было азербайджанская сторона попросила дать согласие на размещение краткосрочного Мониторингового потенциала Европейского Союза (AIMP), состоящего из 40 гражданских экспертов по мониторингу, которые должны внести свой вклад в установление доверия между Азербайджаном и Арменией неделимитированного участка границы с армянской стороны».