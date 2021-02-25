Генсек ООН намерен провести встречу по кипрскому урегулированию 27-29 апреля в Женеве

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш собирает встречу по Кипру в формате «5+1» 27-29 апреля в Женеве впервые с 2017 года. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика.

Как он уточнил, после консультаций, проведенных в последние несколько месяцев спецпосланником генсека ООН Джейн Холл Лют, административный глава всемирной организации «намерен созвать неформальную встречу в формате «5+1″ в Женеве по кипрскому вопросу». «Цель встречи — определить, есть ли точки соприкосновения между сторонами, на основе которых можно было бы прийти к долгосрочному решению кипрской проблемы в обозримом будущем», — отмечается в сообщении.

Традиционно встречи по кипрскому урегулированию проходят в формате «5+1». Он предусматривает участие в таких встречах лидеров греческой и турецкой общин острова; глав МИД Великобритании, Греции и Турции, которые считаются державами — гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра; а также лично генсека ООН. В последний раз конференция по кипрскому урегулированию собиралась в пятистороннем формате в 2017 году на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана. Однако она завершилась безрезультатно, и с тех пор межобщинные переговоры по кипрской проблеме не возобновлялись.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.(ТАСС)