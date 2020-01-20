Генсек ООН: конференция в Берлине смогла предотвратить эскалацию конфликта в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник заявил, что участникам конференции по урегулированию в Ливии, которая состоялась в воскресенье в Берлине, удалось предотвратить эскалацию конфликта в этой стране.

«Мир столкнулся с риском настоящей региональной эскалации в Ливии, и этот риск был преодолен в Берлине. Все участники обязались воздерживаться от вмешательства в ситуацию в Ливии. Этот принцип необходимо соблюдать так же, как и призыв к прекращению огня», — написал Гутерриш в Twitter.

Гутерриш также поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за ее «готовность поддерживать все усилия по восстановлению мира и стабильности в Ливии».(ТАСС)