Генсек ООН: конференция в Берлине смогла предотвратить эскалацию конфликта в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник заявил, что участникам конференции по урегулированию в Ливии, которая состоялась в воскресенье в Берлине, удалось предотвратить эскалацию конфликта в этой стране.

«Мир столкнулся с риском настоящей региональной эскалации в Ливии, и этот риск был преодолен в Берлине. Все участники обязались воздерживаться от вмешательства в ситуацию в Ливии. Этот принцип необходимо соблюдать так же, как и призыв к прекращению огня», — написал Гутерриш в Twitter.

Гутерриш также поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за ее «готовность поддерживать все усилия по восстановлению мира и стабильности в Ливии».(ТАСС)

| 2020-01-20T14:04:48+00:00 20 января 2020, 15:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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