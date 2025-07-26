Венгрия допускает возможность эскалации военного конфликта в Украине и его распространение на территорию Европы, но в любом случае намерена остаться от него в стороне. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском курортном городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита) в Трансильвании.

«Если [в Европе] начнется война, то давайте не будем вмешиваться в нее», — сказал глава правительства, речь которого транслировал телеканал М1.

В связи с этим он перечислил условия, которые позволят Венгрии «оставаться в стороне от войны». По его словам, во-первых, «необходимо быть неуязвимыми» и поддерживать хорошие отношения со всеми мировыми центрами силы. Парадоксально, но у Венгрии сложились хорошие отношения с США, Россией, Китаем, Индией, Турцией, но только не с лидерами Евросоюза в Брюсселе, которые «не желают успехов нынешнему венгерскому правительству», посетовал Орбан.

Во-вторых, продолжил он, Венгрия будет укреплять свою безопасность и обороноспособность, развивая в этих целях вооруженные силы и военную промышленность. Третье условие — «устойчивость к кризисам», то есть способность обеспечить нормальную работу промышленности, энергетики, сельского хозяйства, цифровых технологий.