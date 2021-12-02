Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права на собственную «сферу влияния», пишет Telegraph.
Он заявил, что Москва не может препятствовать членству Украины в НАТО, так как решение об этом должен принимать сам Киев и государства-члены альянса.
«У России нет права вето или права голоса в этом вопросе, и она не имеет права устанавливать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей. Сама идея, что поддержка НАТО суверенных стран — провокация, ошибочна», — заявил Столтенберг.