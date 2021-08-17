Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил вину за поражение в борьбе с радикальным исламским движением «Талибан» на бывшее правительство Афганистана. «Недееспособность афганского руководства привел к трагедии, которую мы наблюдаем сегодня», — заявил Столтенберг во вторник, 17 августа, в Брюсселе после кризисного совещания НАТО по ситуации в Афганистане.

«В конечном итоге, политическое руководство Афганистана не смогло противостоять «Талибану» и добиться мирного решения, которого сильно хотели афганцы», — подчеркнул глава НАТО. По его словам, в настоящее время альянс работает над обеспечением безопасности своего оставшегося в Афганистане гражданского персонала и местных сотрудников.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО должна извлечь уроки из событий в Афганистане. Вопрос, с его точки зрения, заключается в том, почему афганские силы, которые столько лет обучались, оснащались и получали западную поддержку, не смогли оказать более решительного сопротивления талибам. Решение о выводе войск НАТО было принято с учетом существовавшего риска захвата власти талибами, но скорость, с которой им это удалось, оказалась неожиданностью.