НАТО активизирует свои действия в ответ на растущую глобальную конкуренцию со стороны России и Китая. Об этом сообщил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

«Мы активизируем наши действия в ответ на растущую глобальную конкуренцию. Россия и Китай возглавляют авторитарный отпор международному порядку, основанному на правилах. Россия продолжает следовать своей модели опасного поведения, наращивая масштабное военное присутствие от Арктики до Африки», — утверждал Столтенберг, повторив мнение, что РФ оказывает давление на своих соседей, «подавляет оппозицию» и «проводит кибератаки и гибридные атаки» против стран НАТО.

По его словам, «Китай заявляет о себе на мировой арене», а «НАТО не рассматривает Китай в качестве противника». «Существуют возможности для взаимодействия с Пекином по таким вопросам, как торговля, изменение климата и контроль над вооружениями. Но мы должны четко осознавать вызовы, которые бросает Китай. Вскоре Китай станет крупнейшей экономикой в мире. У него уже второй по величине оборонный бюджет и крупнейшие ВМС. И он стремится контролировать критически важную инфраструктуру в наших странах и по всему миру», — добавил генсек НАТО.

«Но Пекин не разделяет наших ценностей. Китайские власти создали беспрецедентную систему наблюдения и контроля над собственным народом, подавляют мирное инакомыслие и религиозные меньшинства, угрожают Тайваню, принуждают соседей и препятствуют свободе судоходства в Южно-Китайском море», — утверждал Столтенберг.

Он считает, что сейчас «обстановка в плане безопасности является более сложной и оспариваемой, чем когда-либо прежде с учетом глобальной конкуренции, изощренных кибератак, разрушительных технологий, жестоких проявлений терроризма, распространения ядерного оружия и последствий изменения климата для безопасности». (ТАСС)