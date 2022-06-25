Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине, вероятнее всего, будет разрешен путем дипломатии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров», — выразил мнение он.

По его словам, лучший способ помочь Украине «оставаться суверенной и независимой европейской нацией» — оказывать мощную военную и экономическую поддержку и продвигать жесткие санкции против России.

«Мы помогаем им, потому что они просят об этом», — добавил генсек альянса. При этом Столтенберг подчеркнул, что «между НАТО и Россией нет тотальной войны» (lenta.ru)