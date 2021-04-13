Генсек НАТО потребовал от России отвести войска от границы с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости незамедлительного прекращения наращивания военного присутствия РФ у границы с Украиной, сообщает Агентство Анадолу.

Столтенберг встретился в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также принял участие во встрече по линии Комиссии Украина-НАТО.

На совместной пресс-конференции с главой МИД Украины, Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс считает необоснованной переброску российских войск к границе Украины.

По его словам, в Брюсселе обеспокоены ситуацией на востоке Украины.

Нынешний рост военного присутствия РФ у границы Украины наиболее высокий с 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала Крым, констатировал он.

Столтенберг выразил сожаление в связи с гибелью украинских военнослужащих в результате последних нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

«Россия должна незамедлительно прекратить провокации и снизить накал напряженности. Москва должна уважать нормы международного права. Поддержка целостности и суверенитета Украины со стороны НАТО непоколебима. Мы не признаем и не собираемся признавать незаконную аннексию Крыма. Продолжаем поддерживать позицию Украины», — сказал генсек Альянса.