Генсека НАТО Йенса Столтенберга проинформируют во вторник, 11 января, об итогах переговоров с представителями России по стратегической стабильности. Об этом рассказала первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман.

«Во вторник очень рано утром я поеду в Брюссель, чтобы встретиться с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом и проинформировать Североатлантический совет. Я также вновь встречусь с генеральным секретарем Европейской службы внешних связей Стефано Саннино и проинформирую комитет ЕС по политике и безопасности», — сказала Шерман на специальном телефонном брифинге для журналистов по итогам переговоров, ее слова передает UrduPoint.

Она добавила: эти встречи пройдут в преддверии Совета Россия–НАТО в среду, на котором она будет возглавлять делегацию. (iz.ru)