Генсек: Готовим «дорожную карту» по развитию сотрудничества с тюркскими странами

«Мы готовим «дорожную карту» с целью развития сотрудничества с тюркскими государствами». Как передает Report, об этом во время выступления на 3-м собрании ответственных министров и высокопоставленных лиц в сфере информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет) сказал генсек Совета Багдад Амреев.

«Считаю, что одним из приоритетов является развитие связей между медиа тюркоязычных стран. В период войны мы увидели, что турецкие медиа активно участвовали в освещении этого вопроса. Мы и впредь должны прилагать совместные усилия», — сказал он.

| 2021-04-10T15:56:07+04:00 10 апреля 2021, 17:58|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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