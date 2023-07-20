Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в четверг в Пекине с легендарным американским дипломатом Генри Киссинджером. Об этом сообщили китайские государственные СМИ.

Как сообщил телеканал CCTV, Киссинджер встретился с Си в государственном гостевом доме Дяоюйда. Никаких других подробностей о переговорах не разглашается.

100-летний Киссинджер также встретился на этой неделе с главным дипломатом Китая Ван И и министром обороны Китая Ли Шанфу в последние несколько дней.

Киссинджер занимал пост госсекретаря и советника по национальной безопасности в администрациях президентов Ричарда Никсона и Джеральда Форда и играл ключевую дипломатическую роль в нормализации отношений между Вашингтоном и Пекином в 1970-х годах.

В Вашингтоне заявили, что в Белом доме знают о поездке Киссинджера в Китай, отметив, что он не действует от имени правительства США.

Киссинджер регулярно посещал Китай после ухода с постов. (Голос Америки)