Генпрокуратура подготовила видеоролики на шести языках о совершенных Арменией преступлениях — ВИДЕО

В результате ракетных и артиллерийских атак вооруженных сил Армении на город Гянджу 4, 11 и 17 октября погибли 26 человек, в том числе 10 женщин и шестеро детей, 138 — получили ранения. Кроме того, был нанесен серьезный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана в очередной раз подготовила просветительские видеоролики на французском, испанском, немецком, русском, английском и арабском языках для информирования мировой общественности о преступлениях, совершенных вооруженными силами Армении.

Генпрокуратурой будет обеспечено обращение во все международные структуры с целью дальнейшего разоблачения на международном уровне оккупационной и агрессивной сущности Армении, применения против нее санкций, предусмотренных международным правом в отношении страны-оккупанта.