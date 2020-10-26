Генпрокуратура подготовила видеоролики на шести языках о совершенных Арменией преступлениях — ВИДЕО

В результате ракетных и артиллерийских атак вооруженных сил Армении на город Гянджу 4, 11 и 17 октября погибли 26 человек, в том числе 10 женщин и шестеро детей, 138 — получили ранения. Кроме того, был нанесен серьезный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана в очередной раз подготовила просветительские видеоролики на французском, испанском, немецком, русском, английском и арабском языках для информирования мировой общественности о преступлениях, совершенных вооруженными силами Армении.

Генпрокуратурой будет обеспечено обращение во все международные структуры с целью дальнейшего разоблачения на международном уровне оккупационной и агрессивной сущности Армении, применения против нее санкций, предусмотренных международным правом в отношении страны-оккупанта.

| 2020-10-26T13:05:51+04:00 26 октября 2020, 14:05|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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