Генпрокуратура: Кадры в связи с якобы незаконным обращением с армянскими пленными являются поддельными

В последние дни некоторые пользователи социальных сетей, в том числе Infoteka24 и другие зарубежные СМИ, распространяли видеозапись, где якобы запечатлено незаконное обращение военнослужащих Азербайджанской Армии с армянскими пленными, в том числе якобы пренебрежительное отношение азербайджанских врачей к раненым.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, проведенное расследование в связи с распространенной видеозаписью о якобы незаконном обращении с армянскими пленными, выявило ее подделку.

Отмечается, что подобные видео, инсценируемые армянами для того, чтобы привлечь внимание международной общественности, носят провокационный характер. Кадры не имеют никакого отношения к боевой деятельности азербайджанских военнослужащих, в том числе к нашему обществу.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики просит наших граждан в этот славный момент для нашей страны быть бдительными и не распространять видео провокационного характера, в том числе посредством мобильных приложений.