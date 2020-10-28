Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с ракетными ударами Армении по Барде

С 27 сентября 2020 года Вооруженные силы Республики Армения, грубо нарушая нормы и принципы международного права, Женевские конвенции 1949 года и их Дополнительные протоколы, решения и резолюции Совета Безопасности ООН, а также требования объявленного режима гуманитарного прекращения огня, умышленно наносят ракетные и тяжелые артиллерийские удары по городам и районам, не относящимся к региону боевых действий, намеренно нацеливаясь на мирное население Азербайджана.

Как передает Генпрокуратура, 28 октября 2020 года около 13 часов дня ВС Армении выпустили две оперативно-тактические осколочные ракеты 9М525 РСЗО “Смерч”, обладающие крупной разрушительной силой, (с кассетной головной частью, оснащенной осколочными боевыми элементами в количестве 72 шт – всего 144 шт) по территории города Барда с плотным движением гражданских лиц и компактным расположением торговых объектов. В результате ракетных ударов погибли 21 человек (список прилагается), включая 5 женщин, ранены 70 человек, включая 8 детей и 15 женщин.

Кроме того, в результате ракетных ударов были серьезно повреждены более 30 объектов гражданской инфраструктуры, более 20 частных жилых домов мирных жителей и 22 транспортных средств.

По данному факту Генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1, 120.2.4, 120.2.12, 100.2 и другим статьям, производство предварительного следствия было поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся следственно-оперативные мероприятия, возможные в текущих условиях.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики заявляет, что в целях дальнейшего разоблачения в международной плоскости оккупационной и агрессивной сущности Армении, привлечения к ответственности виновных лиц и применения санкций в соответствии с международным и национальным законодательствами будут приняты все возможные меры.

28 октября 2020 года в результате агрессии вооруженных сил Армении в городе Барда погибли:

1. Гасымова Солмаз Садраддин гызы 1961 года рождения

2. Сулейманов Гуммет Сулейман оглу 1955 года рождения

3. Мустафаева Лейла Эльмир гызы 1969 года рождения

4. Мирзалиев Чарказ Ханлар оглу 1972 года рождения

5. Гусейнова Гюльшан Мехраб гызы 1972 года рождения

6. Мирзалиева Туказбан Чарказ гызы 1995 года рождения

7. Аллахвердиев Аскер Махир оглу 1983 года рождения

8. Джафаров Амиль Фазиль оглу 1990 года рождения

9. Гаджиев Фазиль Гаджи оглу 1969 года рождения

10. Ахмедов Мирсахир Юсиф оглу 1980 года рождения

11. Кязымов Дейанат Таир оглу 1990 года рождения

12. Алиев Садиг Сахиб оглу 1993 года рождения

13. Аббасов Руслан Мухаммед оглу 1984 года рождения

14. Хыдыров Интигам Аламдар оглу 1977 года рождения

15. Шафиев Рашад Вагиф оглу 1991 года рождения

16. Исмаиллы Васиф Вагиф оглу 1990 года рождения

17. Искендеров Ялчин Ризван оглу 1984 года рождения

18. Гулиев Агамоглан Бейлар оглу 1947 года рождения

19. Исмаилов Фуад Иса оглу 1988 года рождения

20. Мустафаев Магеррам Энвер оглу 1971 года рождения

21. Алиева Алмаз Салах гызы 1960 года рождения (27 октября 2020 года получила травмы, скончалась 28 октября 2020 года).