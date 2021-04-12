Гендиректор ВОЗ: В мире возросло число случаев заражения и смертей от COVID-19

«В последние несколько недель в мире продолжается рост числа случаев заражения новым коронавирусной инфекцией (COVID-19) и смертности от этой болезни».

Oб этом заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус.

«Шесть недель подряд в январе и феврале мы были свидетелями снижения числа случаев заражения COVID-19. Но сейчас мы отмечаем рост числа случаев заражения в течение семи недель подряд и смертности в течение четырех недель подряд», — отметил генеральный директор ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ сказал, что на сегодняшний день в мире применено 700 млн. доз вакцины.