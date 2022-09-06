Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предлагает Совету Безопасности Организации Объединенных Наций создать зону ядерной безопасности и защиты на Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими военными.

Об этом Гросси сообщил в микроблоге Twitter. «Я только что обратился в Совет Безопасности ООН и инициировал предложение создать зону ядерной безопасности и защиты в Запорожье. Это основывается на выводах нашей миссии на атомной станции, о чем говорится в нашем новом отчете», — подчеркнул Гросси.

«Текущая ситуация недопустима, и лучшей мерой для создания безопасности и защиты атомных объектов Украины и ее народа было бы немедленное прекращение этого вооруженного конфликта», — заявил генеральный директор МАГАТЭ.

«Пока это произойдет, нужны срочные временные меры для предотвращения ядерной аварии, спровоцированной военными средствами. Этого можно достичь путем немедленного начала зоны безопасности. Мы готовы начать немедленно консультации, которые будут вести к созданию зоны ядерной безопасности и защиты», — отметил Гросси.