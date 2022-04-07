«Проект резолюции принят», – сказал президент Генассамблеи Абдулла Шахид.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил в Twitter государства, которые поддержали соответствующую резолюцию и «выбрали правильную сторону истории»

«Военным преступникам не место в органах ООН, занимающихся защитой прав человека», – написал министр.