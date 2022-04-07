Генассамблея ООН поддержала решение остановить членство России в Совете ООН по правам человека, передает корреспондент «ГОРДОН». Трансляция заседания ассамблеи ведется на сайте ООН.
За резолюцию проголосовали 93 члена Генассамблеи, против – 24, воздержались – 58.
«Проект резолюции принят», – сказал президент Генассамблеи Абдулла Шахид.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил в Twitter государства, которые поддержали соответствующую резолюцию и «выбрали правильную сторону истории»
«Военным преступникам не место в органах ООН, занимающихся защитой прав человека», – написал министр.