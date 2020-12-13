Гейтс заявил, что передача дел Трампом Байдену осложняет распределение вакцины от COVID-19

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что передача дел от администрации республиканца Дональда Трампа команде демократа Джозефа Байдена осложняет распределение вакцины от нового коронавируса в США. Такое мнение Гейтс высказал в воскресенье в эфире телекомпании CNN.

Главу благотворительного фонда, который выделил сотни миллионов долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией, попросили прокомментировать данные, что переходная команда Байдена до сих пор не получила от администрации Трампа подробный план распределения в стране вакцины от коронавируса. «Процесс передачи дел является осложняющим ситуацию фактором, но новая администрация выражает желание опираться на мнение подлинных экспертов и не выступать с нападками на них», — ответил Гейтс.

Он позитивно расценил подготовку командой Байдена плана первоочередных мер по борьбе с распространением COVID-19 в США. «Я доволен тем, как избранный президент Байден и его команда отбирают кадры и намечают приоритеты для решения проблемы», — сказал он. Гейтс надеется на то, что администрация демократа при таком подходе обеспечит США не последнее место в мире в эффективности подавления эпидемии.(ТАСС)