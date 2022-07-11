«Газпром» утром 11 июля полностью прекратил поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток» из-за техобслуживания. Оно должно продлиться до 21 июля. Власти Германии опасались, что Россия не возобновит экспорт по трубопроводу после завершения профилактики.

Поставки газа по «Северному потоку» из РФ в Европу полностью прекратились с 07:00 мск (08:00 по бакинскому времени — ред.) 11 июля, следует из данных оператора газопровода — Nord Stream AG.

Россия анонсировала паузу в работе трубопровода в начале июля. Поставки остановили для проведения плановых ремонтных работ, сообщала Nord Stream AG. Она утверждала, что график был согласован и скоординирован «с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку», пишет forbes.ru.