Итальянская нефтегазовая компания Eni прекратила поставки газа в Турцию в рамках контракта с корпорацией Botas по газопроводу «Голубой поток». Об этом заявил директор по глобальному портфелю газа и СПГ Eni Кристиан Синьоретто, передает ТАСС.

«Падение продаж в Европе в этом году по фундаментальной причине связано с тем фактом, что мы расторгли контракт, по которому мы продавали газ компании Botas в Турцию по «Голубому потоку». Это было связано, скажем так, с самим трубопроводом», — сказал топ-менеджер.

Синьоретто добавил, что Eni хочет прекратить свое участие в трубопроводе. По его словам, это стало основной причиной резкого падения продаж в Европе.