«Газпром» на неопределенный срок останавливает работу газопровода «Северный поток». В ходе ремонта турбины Siemens — последнего перекачивающего агрегата, который остался на трубопроводе и позволял загрузить его на 20% мощности, — были обнаружены неисправности, сообщила компания в пятницу.

Речь идет об утечке масла, утверждает «Газпром»: точно такие же неполадки были выявлены на других турбинах, которые отправились на ремонт в Канаду и которые компания отказалась забирать, несмотря на усилия немецких дипломатов.

Безопасная работа «Северного потока» более невозможна — соответствующее заключение выдал Ростехнадзор, а акт обнаружения утечки подписан также представителями компании Siemens, говорится в сообщении «Газпрома».

«Северный поток» был остановлен на техобслуживание второй раз за лето 31 августа. 3-дневная пауза должна была завершиться в субботу в 2 часа утра по времени Берлина. И рынок готовился к возобновлению поставок: в системе немецких газотранспортных операторов появились заявки на газ в прежних объемах — около 33 млн кубометров в день.

Но «Газпром» принял решение перекрыть вентиль на предпоследней трубе, качающей газ в Европу. После остановки «Северного потока» у компании останется лишь маршрут через Украину, по которому ежедневно уходит на экспорт чуть больше 40 млн кубометров газа. В пересчете на годовой объем «Газпром» будет качать в европейские страны минимальные объемы газа с начала 1980х.

«Газпром», напомним, начал снижать прокачку по «Северному потоку» в июне — на 40%, а затем — еще на треть в июле, ссылаясь на то, что из-за санкций не может получить турбины, прошедшие ремонт в Канаде. Ненужный Европе газ компания принялась сжигать: газовый факел вблизи финской границы, у компрессорной станции «Портовая», горит с середины июня, и за это время он спалил сырья 600 млн долларов, по оценке Rystad Energy.

«Сейчас официальная российская стратегия — «мы сокращаем поставки, Европа замерзнет и придет как бы каяться», — говорит директор экономического направления Института энергетики и финансов НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

Впрочем, вряд ли такое произойдет, считает он: у европейцев будут высокие цены на газ, и с этим придется жить, но даже оппозиционные политики не решаются говорить об уступках Кремлю. «То есть даже стратегия, что к власти придет оппозиция и изменит действия европейских стран, вряд ли сработает», — заключает Салихов. (moscowtimes.ru)