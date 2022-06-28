Российские власти продолжают штамповать гриф «секретно» на государственную статистику, которой в этом году, возможно, предстоит отчитаться о крупнейшем падении экономики с развала СССР. Вслед за таможенной и банковской статистикой, данными по золотовалютным резервам, федеральному бюджету и добыче нефти в секретный режим были переведены сведения о газовой промышленности страны.

С 24 июня Центральное диспетчерское управление (ЦДУ) ТЭК перестало предоставлять информацию о добыче газа, его потреблении в субъектах РФ и отраслях экономики, сообщает «Интерфакс». Данные, которые прежде раскрывались ежемесячно, закрыты от публики на «неопредленный срок». Вместе с газом засекречена угольная статистика: добыча, выпуск концентрата по регионам, отгрузка на предприятия и поставки на экспорт в страны Ближнего и Дальнего зарубежья.

Это уже вторая волна засекречивания статистики от ЦДУ ТЭК, которое подчинено Минэнерго. В начале апреля ведомство перестало публиковать данные о добыче и экспорте нефти после того, как в первый месяц войны ее поставки рухнули, а производство просело почти на 1 млн баррелей в день.

Закрыть газовую статистику власти решили после того, как «Газпром» отключил от газа 10 европейских стран, на неопределенный срок остановил трубопровод «Ямал-Европа» и начал резко сокращать прокачку по «Северному потоку», ударив по ключевым клиентам в ЕС — Германии, Австрии, Италии.

Согласно собственной статистике «Газпрома», в мае его поставки за рубеж рухнули на 30%, а излишки газа вынудили резать добычу — на 14,5%. К середине июня обвал ускорился: экспорта — до 43%, а добычи — до 25%.

Сейчас на экспорт по «Северному потоку» и через Украину качается лишь около 100 млн кубометров в сутки — почти вчетверо меньше, чем в первой половине прошлого года.

Фактически происходит самоликвидация «Газпрома» на европейском рынке, отмечает партнер RusEnergy Михаил Крутихин: «Отказываясь от своих газовых ниш там, «Газпром» совершает самоубийство, ведь больше ему этот газ девать некуда».

В Москве опасаются газового эмбарго, которое вряд ли возможно сейчас, но может стать реальностью в обозримом будущем. «Российская власть действует на опережение, давая понять Евросоюзу, что отключение газа может произойти раньше, чем он будет к этому готов», — говорит Крутихин.