Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отрицает, что власти вели переговоры с Москвой о восстановлении прямого авиасообщения.

“У нас не было никаких переговоров, официальное правительство и наше правительство не вели никаких переговоров. Об этом просили представители нашей очень большой диаспоры, об этом просил грузинский бизнес, я знаю, что об этом просили и другие группы”, — сказал Гарибашвили журналистам, передает newsgeorgia.ge.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что грузинское руководство неоднократно ставило вопрос об отмене виз и о возобновлении авиаперевозок, и в итоге российская сторона сделала этот шаг навстречу.

«У меня такое ощущение, что он (Путин), вероятно, имел в виду правительство президента Саакашвили», — заявил на это Ираклий Гарибашвили. По его словам, “если кто и просил о восстановлении авиасообщения, о восстановлении торговли, так это Саакашвили и его правительство”.