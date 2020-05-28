«Гадкие лебеди» и Владимир Соловьев

«Вообще, его можно понять, этого немолодого дядьку, лет сорока пяти, наверное, а все ходит в младших полицейских, очевидно, из бывших коллаборационистов полицейских: не тех сажал и не те задницы лизал, да где ему в задницах разбираться — та или не та». Это строки из повести братьев Стругацких «Гадкие лебеди». Действие происходит в неопределённое время, в неназванном городе, в безымянной стране, вероятно, в некоем тоталитарном государстве. Главный герой — популярный писатель Виктор Банев, ветеран прошедшей войны, средних лет, любитель выпить и покутить. Его размышления я и процитировал в начале статьи.

А теперь, из мира книжного, окунемся в мир реальный, где есть огромная по размерам страна. Называется она Россия. Она не только является правопреемницей СССР. Президент РФ Владимир Путин многократно открыто высказывал свое горькое сожаление по поводу распада этой империи, которая, будем откровенны, лишала независимости и суверенитета 15 государств, что были созданы после развала Советского Союза. Более того, мы уже видели примеры того, как современная Россия готова идти войной против стран, которые ранее входили в состав СССР.

Вспомним августовскую российско-грузинскую войну 2008 года, а также аннексию украинского Крыма и поддержку террористов в украинском Донбассе. Напомню, что совсем недавно бывший командир вооружённых отрядов так называемой «Донецкой народной республики», бывший сотрудник российских спецслужб Игорь Гиркин, также известный как Игорь Стрелков, дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону в ходе которого признался, что во время участия в боевых действиях на востоке Украины в 2014 году по его личному приказу были расстреляны как минимум четверо украинских граждан. Кроме того, по словам Гиркина-Стрелкова, нынешний Донбасс он назвал «серой зоной, которая бездарно управляется из России».

Несмотря на санкции против России за аннексию Крыма, несмотря на все громкие признания Гиркина-Стрелкова, вопреки всему огромному пласту доказательств причастности России к развязыванию войны в Донбассе, участия в ней российских военнослужащих, огромный процент граждан самой РФ по прежнему считает свою страну невиновной ни в чем. Такой эффект «параллельной реальности» достигается во многом за счет ежедневного промывания мозгов россиян со стороны высокооплачиваемых российских пропагандистов. Владимир Соловьев — один из самых известных бойцов этого информационного фронта.

Он ведь не всегда был разжигателем ненависти к целым странам и народам. К примеру, в 2001 году, после закрытия телеканала НТВ, в программе «Итоги», он выступил в поддержку команды Евгения Киселева и произнес проникновенную речь. «Должен вас огорчить. Со страной ничего не будет, при отсутствии НТВ. Как показал митинг, как показывает реакция людей. Все почешут языками, а потом свыкнуться. Лет через тридцать, когда их дети прочитают об этой истории в учебниках новой демократии, у них спросят: «Что же ты мама, что же ты папа?». И будет безумно стыдно, но будет поздно», — говорил тогда он. И добавлял, что не Владимиру Путину лишать россиян свободы выбора. А еще, он говорил тогда про то, что Россия является абсолютно византийской страной. И за все это Соловьеву тогда было стыдно.

Тогда, Соловьев выглядел абсолютно спокойным и умиротворенным, уверенным в правоте выбранного пути и сказанного. Сейчас же он выглядит озлобленным, загнанным, нервным и просто жалким. Причина такого изменения в поведении немолодого уже человека, предельна проста и очевидна — он понимает, что лжет, он осознает истинное отношение к себе людей. И он понимает, что его банально могут вывести на чистую воду, процитировав его же самого. Вот, к примеру, в 2008 году, Соловьев утверждал: «Человек, который попытается начать войну России и Украины, является преступником, притом я не могу себе представить, какого размера. В Украине живут братские нам по духу, по крови, по общей истории люди, война с которыми является самым страшным преступлением, которое можно только придумать. Не надо кричать «Севастополь наш!» Не надо кричать «Крым наш!»».

Прошло немного времени и 18 марта 2014 года все тот же Соловьев заявляет: «Этот день мы приближали, как могли! Крым и Севастополь снова в составе России. Историческая справедливость восторжествовала!». То есть он сам себя дезавуировал, сам себя записал в ряды соучастников преступления «не могу представить, какого размера». Имени того, кто является главным виновником его, кто начал войну между Россией и Украиной, он не назвал, и это естественно. Естественно и то, что жить с таким грузом лжи и подлости на душе, становится все сложнее.

Потому, что о себе самом он слышит много того, чего предпочел бы не слышать. Соловьев мечтал о признании, уважении, аплодисментах и статусе гуру. А получил презрение, отказ в праве считаться рукопожатным человеком и даже журналистом, оказался носителем обидных прозвищ. Причем, он сам себя выдает, даже когда напрямую его имени никто не называет. Так было, к примеру, в сентябре 2017 года, когда во время эфира программы «Первого канала» «Вечерний Ургант», её ведущий в ответ на реплику бывшей телеведущей канала «MTV Россия» Ирены Понарошку о принесённой ей в студию маске для лица из соловьиного помета меланхолично заявил: «Во-первых, это хорошее название для шоу на канале „Россия“…».

На этом телеканале выходит много шоу. То есть, Соловьеву, имени которого никто не называл, можно было и промолчать. Но, он ввязался в спор, доказав, что сам понимает уместность шутки и своего реального реноме. Каково его реальное реноме? В ноябре 2018 года, в свете приезда Соловьева на творческий вечер в ДК имени Ленсовета, в Санкт-Петербурге прошёл протестный пикет. Участники пикета, в частности, сравнили Соловьёва с Юлиусом Штрейхером — одним из главных пропагандистов нацистской Германии, главным редактором газеты «Штурмовик». Жить с таким камнем на душе, наверное, очень сложно.

Отсюда, смею полагать, все нарастающая истерика Соловьева. Он кидается уже на всех. К примеру, 12 апреля 2020 года в сети Интернет возник его публичный спор со спортивным журналистом Василием Уткиным, который изначально вообще ни слова о Соловьеве не говорил. Он возмущался действиями российских властей по введению режима самоизоляции в период распространения коронавируса. Уткин выразил свою точку зрения в эфире программы «Паноптикум» на телеканале «Дождь», сообщив, что такое государство, которое сейчас есть, ему не нужно. «Сижу дома, сам себя запер, за квартиру плачу, все налоги и так далее. Это что? То ради чего я отстегивал налоги каждый месяц лет 30? Где государственная поддержка? Где выплаты? Где освобождение от налогов в период изоляции? Я очень разочарован этим обстоятельством, мне такое государство не нужно», — проговорил он.

И тут влез Соловьев. Причем, с ходу начав отвечать не на тезисы Уткина, а оскорбляя его самого. В ответ на это 15 апреля Василий Уткин обратился к Соловьёву, назвавшего его психически больным, с предложением провести очный баттл в виде словесного боя. Он пообещал унизить оппонента и предположил, что ведущий государственного телеканала «точно совершенно зассыт» участвовать в баттле. Так и произошло, Соловьев… отказался от словесного поединка с Уткиным. Но, он не перестал вляпываться в скандалы.

Последняя, на данный момент, история связана с украинским журналистом Дмитрием Гордоном. Соловьев 24 мая посвятил ему часть своей авторской программы на телеканале «Россия 1». Самое интересное, что во время эфира он показал две фотографии – Гордона и Юлиуса Штрейхера. Да, того самого, в сходстве с которым обвиняли самого Соловьева. Видимо, запомнил. Видимо, задело за живое. В итоге, Соловьев назвал Гордона «нацистской мразью». Естественно, Гордон ответил. В частности, он подчеркнул, что россияне, которые захватили часть территории Украины, во многом были вдохновлены речами Соловьева, при этом самому пропагандисту, вероятно, удастся избежать наказания и спрятаться на своей итальянской вилле.

Насчет виллы на озере Комо, а именно там находится вилла Соловьева, и не одна, судя по всему, я не уверен. Достать могут и оттуда. Но даже если этого не произойдет, то ее наличие, равно как и огромные гонорары, что ему платят за роль пропагандиста, вряд ли делают Соловьева счастливым. Он уже воюет со всеми подряд. Он уже хамит, сквернословит, выходит в радиоэфир в состоянии толи алкогольного, то ли наркотического опьянения. Он уже, образно говоря, гол и прямо выражаясь, жалок. И он очень похож на того героя повести «Гадкие лебеди», который «не тех сажал и не те задницы лизал, да где ему в задницах разбираться — та или не та». Причем, сам Соловьев, будучи человеком безусловно высоко интеллектуальным, образованным и талантливым, все о себе знает лучше кого бы то ни было.