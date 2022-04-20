Канцлер Германии Олаф Шольц по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран заявил, что считает возможным предоставление Украине финансовой помощи в размере €50 миллиардов в рамках Группы семи (G7), передает ТАСС.

«В рамках нашего председательства в Группе семи мы готовы и активно помогаем правительству Украины в соответствии с его просьбой о предоставлении финансовой помощи в надлежащем объеме», — отметил канцлер.

Глава немецкого правительства объяснил, что весомая часть средств была уже выделена Украине, а сейчас перед руководством стран стоит задача о предоставлении всей суммы.

Президент США Джозеф Байден во вторник, 19 апреля, провел переговоры с лидерами Великобритании, Италии, Канады, Польши, Румынии, Франции, Германии и Японии. Их темой стала координация санкций против России и поддержка Украины. («Газета.Ru»)