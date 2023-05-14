Страны «Группы семи» и Евросоюза обсуждают возможность окончательно заблокировать поставки трубопроводного газа из России в Европу по ряду направлений. Об этом сообщает Financial Times. Решение может быть принято на саммите G7, который пройдёт в городе Хиросима в Японии 19-21 мая.

Для Евросоюза такое решение войдёт в 11-й пакет санкций против России, который ЕС намерен принять из-за российского военного вторжения в Украину. Какие именно газопроводы попадут под санкции, не уточняется, но агентство РБК полагает, что речь идёт о трубопроводе «Ямал — Европа», по которому российский газ до 2022 года поступал в Польшу и Германию. Сейчас эти поставки не осуществляются — как и по «Северным потокам» по дну Балтийского моря.

Газ из России, однако, продолжает поступать в некоторые страны ЕС по газопроводу через Украину, а также по «Турецкому потоку». (svoboda.org)