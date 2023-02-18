Футболистки клуба «Мотема Пембе» напали на арбитра матча чемпионата ДР против «Мазембе» из-за не назначенного в ворота соперника пенальти, передает РБК.

На ставшем вирусным в Сети видео запечатлено, как судья отчаянно пытается убежать от семерых футболисток «Мотема Пембе», которые гнались за ним и наносили удары на ходу.

Футболистки в итоге его догнали и начали избивать, но сотрудники стадиона вмешались и увели в подтрибунные помещения.

Примечательно, что «Мотема Пембе» проигрывал в этому времени со счетом 1:5.